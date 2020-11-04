Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 16 Şubat'a kadar Doğu Akdeniz'de

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX ilan edildi.

GÜNDEM 04.11.2020, 11:23
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 16 Şubat'a kadar Doğu Akdeniz'de

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yapılan ilana göre, görev süresi 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

#Barbaros Hayreddin Paşa gemisi #Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi #Doğu Akdeniz
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