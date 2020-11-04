Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 16 Şubat'a kadar Doğu Akdeniz'de

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yapılan ilana göre, görev süresi 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.