Barış buluşmasında kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında barışmak için buluştukları kıraathanede çıkan kavgada ölü sayısı 3’e çıktı.
GÜNDEM 22.11.2021, 11:50 22.11.2021, 13:27
Olay, 13 Kasım gecesi Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3. Sokak’ta meydana geldi.
Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran ve Ömer Çağlak kurtarılamadı.
Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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