Barış Elçisi Şahbazlı: “İşgalci Ermenistan Azerbaycan Topraklarını Derhal Boşaltmalıdır”

Barış Elçisi Şahbazlı: “Bilindiği üzere 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan’a karşı işgal saldırısında bulunduğunu, ağır silahlar kullanarak Azerbaycan mevzilerini bombaladı ve aynı Hocalı ’da gösterdikleri caniliği tekrar göstererek sivil halkı hedef alarak ateş açtılar. Her zaman Barışçıl davrandığımız, Barıştan yana olduğumuz ve savaşı desteklemediğimiz bellidir. Fakat mevzubahis Vatan olursa Dünyanın şah damarını keseriz”

Şahbazlı: “Dünyayı etkisi altına alan bir salgın sürecinde dahi her türlü saldırgan politikayı gösteren ve işgalci ve şerefsiz sıfatlarını tekrar tekrar ortaya koyan ermenistan yetkilileri bilmelidir ki, Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham ALİYEV’in çağrısıyla kısa bir sürede Gönüllü olarak orduya katılmak için başvuran bizler ve bizlerle yanısıra on binlerle insan ayrıca başvuru yapmayan yapamayan milyonlar Cumhurbaşkanımız sayın İlham ALİYEV’in Seferberlik emrini beklemektedir.”

BM Dahil Tüm Uluslararası Teşkilatları Göreve Davet Ediyorum.

Şahbazlı: “Azerbaycan toprağı Karabağ ve çevresini yıllardır işgal altında tutan Ermenistan, bu saldırgan tutumuyla bölgede kalıcı bir barış ortamının en büyük engeli olmaya devam etmektedir. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için Ermenistan uşaklığını yaptığı devletleri dinlemeden, aklını başına alarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) kararlarına ivedilikle uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir. Yıllardır uygulanmayan ve uygulanmadığına göz yumulan ilgili kararların derhal icrası için Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatları başta olmakla tüm sessiz kalan, tabiri-caize at gözlüğü kullanan tüm Uluslararası teşkilatları göreve davet ediyorum”-dedi.

Son olarak Şahbazlı: “ Ermenistan’ın işgalci girişimlerine ilk tepkiler Türkiye, Pakistan ve Ukrayna’dan geldi. Kalbi bizimle olan Azerbaycan’ın sevincini kendi sevinci, ağrılı kederli gününü ise kendi acısı gibi kabul eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyor, Tüm Şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.”- dedi.