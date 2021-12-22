Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
GÜNDEM 22.12.2021, 11:13 22.12.2021, 11:29
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ettikleri bilgisini veren Bakanlık, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" sözlerine yer verdi.
Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2021
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/kZeyxCgTjL
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