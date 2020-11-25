Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Bölgeye sızma ve saldırı girişiminde bulunan 17 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM 25.11.2020, 09:34 25.11.2020, 11:47
Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Mehmetçik tarafından bölücü terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor.

Türk askeri kararlı operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi.

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada,  huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan 17 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

#Barış Pınarı bölgesi #17 PKKYPGli terörist
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