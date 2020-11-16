Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ve güven ortamanını bozmak isteyen teröristlerin saldırı girişimi bir kez daha önlendi.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 6 terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.