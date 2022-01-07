Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kahraman Komandolar" Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi.