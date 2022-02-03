Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri terörle mücadelesine devam ediyor...

Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliği bozmak isteyen hain teröristler, Mehmetçik tarafından tek tek tespit ediliyor.

Başarılı operasyonlarla bölgedeki saldırı ve sızma girişimlerinin önüne geçiliyor.

9 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK"

Paylaşımda, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" mesajı da verildi.