Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 terörist öldürüldü

Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor…

İnlerine girilen teröristler, birer birer yok ediliyor.

Yine bir saldırı hazırlığı yine bir imha…

9 terörist öldürüldü

Kahramanlar, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi.

Bölgede hareketliliğin sürdüğü öğrenildi.