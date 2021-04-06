Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi bir kez daha engellendi!

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada Saldırı amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 9 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan Kahraman Komandolarımızın gece operasyonu ile etkisiz hâle getirildi. Kahramanlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan mart ayında düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, geçtiğimiz mart ayında 1’i bombalı drone eylemi olmak üzere 16 terör eyleminin de engellendiğini açıkladı.