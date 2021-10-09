Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti

Tel Abyad

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının üzerinden 2 yıl geçti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG/PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 2019'da Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirmişti.

TSK, ilk günün sonunda 22.30 sularında Tel Abyad'dan Fırat'ın doğusundaki topraklara giriş yaptı.

Harekatın ikinci günü, muhaliflerin oluşturduğu Suriye Milli Ordusu (SMO), öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi.

Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

SMO askerleri, TSK'nın desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. Harekatın 4. gününde SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

Harekatla, 4 bin kilometrekareden fazla alana yayılmış yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı.

Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile vardığı mutabakatlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 17 Ekim 2019'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Bu sürede çok sayıda YPG/PKK’lı, Rasulayn'dan Haseke'ye tahliye edildi. TSK mutabakata tam olarak uyarken, YPG/ PKK’lı teröristler taciz ve ihlallerini sürdürdü.

22 Ekim'de Soçi’de düzenlenen Türkiye-Rusya zirvesinde Fırat'ın doğusu için kararlar alınmıştı.

Taraflar, 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaşmıştı.

Bu işlemin 150 saat içinde tamamlanması, aynı saat itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç, Rus-Türk ortak devriyelerinin başlaması konusunda da uzlaşılmıştı. Ancak teröristler söz konusu bölgelerde işgalini sürdürüyor.

Bölgenin nüfusu 250 bini buldu

Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.

Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 250 bini buldu.

Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.

22 sağlık tesisi sivillere ücretsiz tedavi hizmeti sunuyor

Teröristlerden arındırılan bölgelerde, sivillere ücretsiz sağlık hizmetlerine öncelik tanındı. Türkiye Sağlık Bakanlığı adına bölgede faaliyetler yürütülüyor.

Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde olduğu gibi Barış Pınarı Harekat bölgesinde de ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleriyle ilgili Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde, "Suriye Sağlık Görev Gücü Başkanlıkları" kuruldu.

Bu hastanelerde ve sağlık tesissilerinde ücretsiz çeşitli sağlık hizmetleri sunuluyor.

Bölgede, 2 İnsani ve Teknik Yardım Hastanesi, 1 kadın doğum ve çocuk hastanesi, 1 klinik, 10 sağlık ocağı, 1 mobil sağlık hizmeti merkezi, 2 aşı merkezi, 2 diyaliz merkezi, 1 fizik tedavi merkezi, 1 PCR laboratuvarı ve 1 kan ve talasemi merkezi olmak üzere toplam 22 sağlık tesisinde siviller tedavi görüyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde halihazırda Rasulayn ve Tel Abyad İnsani ve Teknik Yardım Hastanelerinde 221 yatak bulunuyor.

Son bir 2 yılda söz konusu hastanelerde, toplam 6 bin 151 ameliyat yapıldı ve 5 bin 881 bebek hayata gözlerini açtı.

Bölgede böbrek taşı olan hastalar için de ameliyata gerek kalmadan şok dalgası kullanan böbrek taşı kırma cihazı hizmete girdi.

Tel Abyad’da kadın doğum ve çocuk kliniğinin yanı sıra işitme kaybı olan hastaların tedavisi için üniteler hizmete girdi.

46 bin öğrenci ders başı yaptı

Türkiye, bölgenin terörden arındırılmasının hemen ardından bölgede yaşayan bireylerin eğitim hakkından faydalanması için hasar görmüş okulların onarımı amacıyla çalışma başlattı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle de eğitime elverişli okullardaki sınıfların ve öğrencilerin ihtiyaçları giderildi.

Bölgede eğitime hazır hale getirilen 440 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 46 bin 133 öğrenci ders başı yaptı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde son iki yılda 32 okulun onarım-bakın ve teşrifat işlemleri yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işleniyor.

Tel Abyad ilçesi açılan projelerle adete tekrar doğdu

Tel Abyad yerel meclisi, evlerin imarında ihtiyaç duyulan betonlu tuğla maddesinin eksikliğini gidermek için tuğla üretim fabrikası açtı.

Tuğla tesisinin yanı sıra Tel Abyad ilçesinde ve ona bağlı yerleşimlerdeki yan sokakların düzenleme işlemleri için kilit taş fabrikası da açıldı.

Her iki tesiste onlarca Tel Abyadlıya istihdam sağlandı.

Diğer yandan Tel Abyad ilçesini modern bir şehre dönüştürmek için iki defa kentteki ana sokakta çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Bölgeye elektrikler ulaştırıldı

Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki 3 barajı elinde tutan terör örgütü YPG/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn’da yaşayan sivilleri iki yıldır elektrikten mahrum bıraktı.

Elektrik sorununu gidermek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Ordusunun toplantılarındaki gündem maddelerinden biri oldu.

Elektrik yokluğundan en büyük zararı, çiftçiler gördü.

Türkiye’nin çabaları sonucu, her iki ilçenin elektrik altyapısının onarımı tamamlanarak bölgeye elektrik verilmeye başladı.

Tel Abyad ve Rasulayn yerel meclisine bağlı ekipler de her iki kentteki elektrik altyapısının bakım ve onarımını yaparak bugüne kadar 2 bin 400 sayaç takma işlemi gerçekleştirdi.

Türk STK'lerinin bölgeye yardımları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile koordineli şekilde Türkiye yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerin yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Türk Kızılay, Harekatın başladığı tarihten bu yana 1290 insani yardım tırının girişini sağladı.

Eğitime destek çalışmaları kapsamında 16 bin çocuğa kırtasiye, çanta ve diğer eğitim malzemesi dağıtıldı.

Diğer yandan 5 yüz bine yakın parça kıyafetin yanı sıra 4 bin 869 parça da hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi.

Harekatın ikinci yılında, bölgede yapılan insani yardım çalışmalarını AA'ya değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye’de milyonlarca insana, savaşın başladığı 2011 yılından beri insani yardım desteğinin yapıldığını söyledi

Kınık, Barış Pınarı bölgesindeki insanlara da Türk milletinin merhamet elini ulaştırmanın gayreti içerisinde olduğunu belirterek "Tek bir amacımız var, buradaki insanların da insan gibi yaşamaya hakları var. Onların temel insani ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Savaş milyonlarca insanının hayatını temelden sarstı. Umarız ki biran önce Suriye'de hayat normale döner." diye konuştu.

Başkan Kınık, savaş mağdurları insanlar yeniden doğdukları topraklara yerleşene ve kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilene kadar kardeşlik elinin bu kişilerin üzerinden hiç çekmeyeceğini belirtti.

İHH, her iki ilçede Ramazan ayında bölgeye getirdiği mobil mutfağından yaklaşık yüz binden fazla kişiye iftariyelik dağıttı.

720 yetim çocuğa yetim kefaleti programı kapsamında aylık olarak nakdi yardımın yanı sıra toplam 3 bin 460 öğrenciye kırtasiye malzemeleri verildi.

Şanlıurfa’daki insani yardım derneklerinden Yetim Ehli Yardımlaşma Derneği de, harekatın başından bu yana Tel Abyad’a bağlı Hamam Türkmen beldesinde kurduğu mutfakta 413 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yaptı ve 30 bine yakın giyim yardımı yaptı.