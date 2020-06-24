Baroların yürüyüşünde Akşener arabuluculuk yaptı!
Ankara girişinde bekletilen baro başkanlarını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener baro başkanlarına arabuluculuk yaptı.
GÜNDEM 24.06.2020, 11:29 24.06.2020, 13:36
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başkanlara itidal çağrısı yapıp, “Kişisel girişimlerimle gereken çabaları göstereceğim” dedi.
Genel Başkan Akşener, parti genel merkezine gelir gelmez yoğun bir telefon trafiği başlattı.
SÖZCÜ gazetesinin sorusu üzerine ise İYİ Partili bir yetkili, “Barikat kalkacak, başkanlar Anıtkabir ziyaretini yapabilecek” dedi.
Barikatın kaldırılması sonrası Ankara’ya yürüyerek girilmesine izin verilen başkanlar 200 metre yürüdükten sonra araçlarla Anıtkabir’e gitti.
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