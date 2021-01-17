Bartın’da kuru yük gemisi battı
Bartın İnkumu açıklarında kuru yük gemisi battı. Batan teknenin personeli hakkında henüz bir bilgi yok.
GÜNDEM 17.01.2021, 13:19
Denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığı görülürken, gemi personelinin durumu hakkında bilgi gelmedi.
Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin ise şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya jandarma ve 112 Acil ekipleri gelirken, kurtarma çalışmalarına başlanacak.
Bartın Valisi Sinan Güner de batan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız" dedi.
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