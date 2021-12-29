Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu
Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
GÜNDEM 29.12.2021, 14:00 29.12.2021, 14:02
İstanbul Ataşehir'de akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğradıktan sonra ağır yaralanan 28 yaşındaki Başak Cengiz, yapılan tüm müdahelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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