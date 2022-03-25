Başak Cengiz'in katili hakkında istenen ceza belli oldu
Başak Cengiz'i samuray kılıçıyla öldüren Can Göktuğ Boz'ın yargılandığı davada savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
GÜNDEM 25.03.2022, 13:23
Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıçıyla öldüren Can Göktuğ Boz'ın yargılandığı davada savcı, "Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
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