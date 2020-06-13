Başbakan eski yardımcısı Kaynak ziraat bankası yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi

Kaynak, 1987 yılında siyasete atıldı. Onun en parlak dönemi ise 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kahramanmaraş Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı görevine getirilmesiyle başladı.

Süreç içerisinde Kahramanmaraş İl Başkanlığı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, Ayrıca Türkiye - Bahreyn Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevi, BM Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) Başkan Yardımcılığı görevi, Adalet Bakanı yardımcılığı ve son olarak AK Parti Genel Başkanı seçilen Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Kahramanmaraş için gece gündüz demeden çalışan Başbakan Eski Yardımcısı Veysi Kaynak’ın yeni görevi Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekilliği oldu.

Bizlerde Aksu TV Ailesi olarak Sayın Kaynak’a yeni görevinde başarılar dileriz.