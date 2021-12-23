Başkaları yerine 8 kez aşı olan adam tutuklandı
Koronavirüs aşısı olmak istemeyen 8 kişinin verdiği ücretler karşılığında aşı olan adam, 9'uncu aşısını yaptırırken yakalandı. Şahsın kimliği açıklanmadı.
GÜNDEM 23.12.2021, 16:40
Belçika'nın Charleroi şehrinde koronavirüs aşısı olmak istemeyenler yasa dışı bir yönteme başvurdu.
Koronavirüs aşısı olmak istemeyenler, kendileri yerine aşı olmayı kabul eden bir şahsa ücret ödedi.
8 kişiden aldığı ücretler karşılığında aşı olan adam, 9'uncu kişi yerine aşı olmaya çalışırken yakalandı.
AŞI MERKEZİ PERSONELİNİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI
Birden fazla doz aldığı belirtilen adamın kimliği açıklanmazken, aşı merkezi personelinin dikkatiyle olayın ortaya çıktığı açıklandı.
DOZLARA RAĞMEN KOMPLİKASYON GÖRÜLMEDİ
Yapılan dozlara rağmen şahsın herhangi bir komplikasyon belirtisi göstermediği aktarıldı. Şahıs, sahtecilikten yargılanacak.
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