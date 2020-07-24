Başkan Aydın: Basın demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır''

Kamuoyunun, yerel ve ülke gündemindeki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmenin demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Aydın, basının da demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden birisi olduğunu söyledi.

Demokratik bir görev icra eden basın mensuplarının meslek ilkeleri ve etiğini gözetmelerinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Aydın, mesajında şunları kaydetti:

“Tarih boyunca en temel insan haklarından biri olan, haber alma, bilgilenme ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Basın mensupları aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun, milli, ahlaki, insani ve kutsal değerlerine de sahip çıkarak doğru ve tarafsız bir şekilde görevini yerine getirmesi kamuoyu nazarında büyük önem taşımaktadır. Kamuoyu oluşturulmasında etkin görev alan yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız ve bu mesleği icra eden değerli basın çalışanlarımızın meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. Bu düşüncelerle, meslek etik ve ilkeleri ile hareket ederek ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin gelişmesi ve kültür aktarımı için mücadele veren, tüm basın mensuplarının, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar diliyorum.”