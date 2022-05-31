Başkan Balcıoğlu, Bakan Varank’la yatırımları değerlendirdi
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemeler için gittiği Almanya’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, stratejik yatırımların Kahramanmaraş'a aktarılması konusunda görüş alış verişinde bulundu.
GÜNDEM 31.05.2022, 16:54
Seyahat sırasında yapılan görüşmelerde KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Bakan Varank’a, sanayi ve üretim, yeni yatırımlar, ıslah OSB’nin durumu ve kuruluşun ardından arıtma çalışmaları, stratejik yatırımların Kahramanmaraş’a artırılması ve ihracatın artırılması için yapılacaklar noktasında bilgi verdi.
KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’na teşekkür eden Bakan Varank ise, “Kahramanmaraş’ı çok seviyoruz. Üretimi takdir ediyoruz. Hep yanınızdayız ve çözüm için varız” dedi.
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