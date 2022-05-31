Başkan Balcıoğlu, Bakan Varank’la yatırımları değerlendirdi

Seyahat sırasında yapılan görüşmelerde KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Bakan Varank’a, sanayi ve üretim, yeni yatırımlar, ıslah OSB’nin durumu ve kuruluşun ardından arıtma çalışmaları, stratejik yatırımların Kahramanmaraş’a artırılması ve ihracatın artırılması için yapılacaklar noktasında bilgi verdi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu’na teşekkür eden Bakan Varank ise, “Kahramanmaraş’ı çok seviyoruz. Üretimi takdir ediyoruz. Hep yanınızdayız ve çözüm için varız” dedi.