Başkan Göksu’nun acı günü!

Cennet Yıldız için öğle namazının ardından ulu camide cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazının ardından cennet yıldızın naaşı şeyhadil mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Esenler belediye başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun Yanı Sıra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Andırın Belediye Başkanı Av. Ahmet Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Aksu TV ailesi olarak merhumeye allahtan rahmet kederli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.