Başkan Güngör’den Taş Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz günlerde Adana’da gerçekleştirilen program sonrası dönüş yolunda yaşanan kazada yaralanan Selçuk Üniversitesi öğrencisi Barış Kaan Taş’ın Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu da yer aldı. Başkan Güngör, Konya’da evinde istirahat eden Barış Kaan Taş’ı da görüntülü arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ziyaret programı sonrası, “Adana’daki Gençlik Programı dönüşü yaşanan kazada yaralanan Selçuk Üniversitesi öğrencisi Barış Kaan Taş kardeşimizin ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Barış Kaan kardeşimizle de telefonda görüştük. Çok şükür durumu gayet iyi. Rabbimden şifa diliyorum. Gerçekleşen elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.