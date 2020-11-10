Başkan Gürbüz’den 10 Kasım mesajı!

Başkan Gürbüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de ilerisine taşıma gayesi ile çalışıyoruz. O ülkemizin ve necip milletimizin her zaman hak ettiği değeri görmesi için son nefesine dek çalışmış, canı pahasına yarınlarımız için mücadele etmiştir. Sadece milletimize değil, başka milletlerce de rol model kabul edilmiş ve adı, tarihe altın harflerle kazınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı bu yolda her geçen gün gelişen ve büyüyen ülkemiz ile Cumhuriyetimizi dünya durdukça baki kılmak için gayret etmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla cennet vatanımızın uğruna canını, kanını feda etmiş tüm şehit ve gazilerimizi yad ediyor, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz.”