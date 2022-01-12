Başkan Güven, gazeteciler ile bir araya geldi

Neşve Cafe Restoranda basın mensuplarıyla buluşan Belediye Başkanı Güven, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Güven, burada yaptığı "İlkeli ve tarafsız vazife anlayışıyla kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gece gündüz demeden haber peşinde koşan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde gazetecilerle bir arada geçirmek istediklerine değinen Güven, “Basın emekçilerimizin ve bu işin mutfağında cefasını çeken, emek veren insanlar için özel bir gün. Belediye olarak geçmiş yıllarda da gazetecilerimizi unutmadık fakat araya pandemi girdi. Bu süreçte birlikte hasbihal etme şansı yakalıyoruz, dertlerini dinliyoruz. Bizimle birlikte sahada görev yapan, haber peşinde koşan arkadaşlarımızın tekrar özel günlerini kutluyorum. Tüm arkadaşlarımıza sağlıklı, huzurlu yaşam diliyorum” diye konuştu.

Etkinlik için Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e teşekkür eden AKSU TV kuzey ilçeler sorumlusu Ali Öztürk de, “Gazeteciler olarak gece gündüz, yaz kış demeden çalışıyoruz. Bunu en iyi bilenlerden biri de Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven. İlçemize güzel hizmetlerde bulunan, bu özel günde bizleri hatırlayarak bir araya getiren başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Afşin FM-Efsus Haber sorumlusu Abdulhamit Karaduman ise, “Gazetecilik, emek, sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu biliyoruz. Bugün bizleri bir araya getiren belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadı.” Açıklamasında bulundu.

Daha sonra gazetecilerin sorunlarını dinleyen Güven, hediye takdim etti.