Başkan Güven Muhtarlarla buluştu

Afşin Öğretmenevinde muhtarlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, muhtarlar gününü tebrik ederek, ilçede üretilen lavantalardan elde edilen kozmetik ürünleri hediye etti.

Muhtarların demokrasinin demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan kamu görevlileri olduğun ifade eden Güven, “Muhtarlar haftası münasebetiyle Afşin’imizde görev yapan tüm muhtarlarımızla bir araya geldik.

Göreve geldiğimizden buyana omuz omuza çalıştığımız muhtarlarımıza belediye olarak kendi üretimimiz olan bir hediye hazırladık. Afşin Belediyesi ve örnek çiftçilerimiz tarafından üretilen lavantalardan elde edilen kozmetik ürünleri ekonomiye kazandırıyoruz.

Bunlardan sizlere de hediye etmek istedik. Bu projemiz kırsal kalkınma sağladığı için kalkınma bakanlığı tarafından destekleniyor.” diye konuştu İlçe genelindeki çalışmalarla kırsal kalkınmayı sağlamak istediklerini belirten Güven, “ Biz gençlerimizin, çocuklarımızın gurbetçi olmasını istemiyoruz. İlçemizde ekim yapılmayan kıraç arazileri değerlendirmek ve ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde lavanta üretiminde Afşin olarak söz sahibi olmak istiyoruz. Bu projeyle hem kırsal kalkınmayı sağlamak hem de ilçemizin önemli bir sorunu olan göçü durdurmak istiyoruz.

Muhtarlarımızın da bu projeye ortak olması bizleri sevindirir. Belediye olarak bizler elimizden geleni yapmaya hazırız.” açıklamasında bulundu.