Başkan Güvenç 15 Temmuz gecesinin sabahında yaşananları anlattı!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sabahında yaşananları anlattı.
GÜNDEM 15.07.2020, 12:20 15.07.2020, 17:24
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç “demokrasi tarihinde ilk defa muhalefeti, iktidarı, herkes el birliğiyle bu darbeyi yendi” dedi.
Konuşmasının devamında Güvenç; “İnançlıyız, başımıza bombalar yağarken korkmadık… burdayız dedik” ifadelerine yer verdi.
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