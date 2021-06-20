Başkan Mahçiçek Babalar Günü’nü mesajı!

Başkan Mahçiçek, “ailesini sarıp sarmalayan, her zorlu şartta alın teriyle geçimini sağlayan, ailenin yıkılmaz kalesi babalarımızın hakkı ödenmez” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti. “Aile bütünlüğümüzün korunmasında, genç nesillerin güvenle ve sağlıkla yetişmesinde, varlıklarıyla bile evlatlarına güven veren babalarımız toplumumuzun en sağlam kaleleridir. Maddi ve manevi tüm imkânlarını ailesi için seferber edendir babalarımız. Bizi büyüten, yetiştiren, fedakârlık yapan ebeveynlerimize evlatlık görevlerimizi yapmalı, yaşlılıklarında onları incitmemeliyiz. Sözde yüksek medeniyetlerin en büyük kaosu aile kavramını yaşayamamalarıdır. Bizi biz yapan en büyük değerler atalarımıza ve babalarımıza gösterdiğimiz saygı ve aile olmayı bilişimizdir. Aynı zamanda milletimizin ve ülkemizin de en sağlam kalesidir ailelerimiz. Tüm babalarımızın ve baba fedakârlığı yapabilen yüreklerin Babalar Gününü kutluyor, evlatlarının güzel günlerini görebilmelerini temenni ediyorum.”