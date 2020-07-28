Başkan Okay Türkiye’de bir ilk olan Kamu Külliyesi'nin detaylarını anlattı!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Akit TV gün ortası haber programına konuk olarak Dulkadiroğlu Belediyesi’nin projeleri değerlendirdi.
GÜNDEM 28.07.2020, 16:36 28.07.2020, 17:45
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Akit TV Gün Ortası Haber Programına konuk olarak Dulkadiroğlu Belediyesi’nin projeleri değerlendirdi.
Başkan Okay programda yaptığı konuşmada Türkiye’de bir ilk olan Kamu Külliyesi'nin detaylarını da anlattı.
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