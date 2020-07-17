Başkan Öksüz: ''Maske ihracatında hibe zorunluluğu kalkmalı''

Başkan Ahmet Öksüz, Sektörün ihracat performansını ve güncel gelişmelerini de değerlendirdi.



İstanbul tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları birliği yönetim kurulu başkanı Ahmet Öksüz, sözlerine şöyle devam etti;



“Tekstil sektörü Türkiye’nin en dinamik en aranan sektörlerin başında geliyor. Gerek yaptığı ihracat gerekse Türkiye’de oluşturduğu istihdamda çok ön plana çıkan bir sektörümüz. Maalesef pandemi döneminde de en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldi. Her ne kadar bizim tabi çok farklı boyutlarda üretim yapan sektör olmamız, medikal tekstillerde de faaliyet göstermemiz sektörümüzün çok önemli bir dinamiği, teknik tekstiller de çok hızlı ihracat artışı yaşadık. Bu biraz telafi etti sektörü genel olarak.



Haziran ayın da daha bir toparlanma vardı. %20 ihracat artışı ile kapattık haziran ayını. Ocak, haziran dönemine bakarsak %14 miktar olarak değer olarak % 17 gerideyiz. Tabi bunu bekliyorduk, yıl sonuna kadar daha da toparlanacağına inanıyoruz. Yılsonu hedefimiz bizim tabi sene başında %8 den 10 arası ile artış hedefiyle seneye başlamıştık. Çok iyi bir başlangıç yapmıştık fakat sonra tabi hesaplar değişti. En azından yıllık kaybıda %10’nun altında kapatmayı hedefliyoruz.”



Haber: Gökhan ÇALI

