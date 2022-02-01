Başkan Okumuş’a ve ekiplere teşekkür ettiler

Özellikle kar yağışından itibaren kırsalda ve ilçe merkezinde vatandaşlar mağduriyet yaşamaması için mücadele veren Türkoğlu belediyesi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkoğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Hıdır İlyas Çiftçi, “yolları kardan kapanan bir tek mahalle bile bırakmayan Türkoğlu Belediye Başkanı’mız Osman Okumuş’a teşekkür ederim” dedi.