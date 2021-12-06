Başkan Osman Okumuş’u makamında ziyaret ettiler

Bir dizi ziyaretler için Türkoğlu’na gelen Osmaniye Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanımız Av. Mehmet ALTUN ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Akdeniz Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Cengiz BİBER, Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ’ u makamındaki ziyaretlerinin ardından, birlikte Bababurun Kalesi, Değirmen Park ve Karapınar Su Parkı ziyaretlerinde bulundular.

Ziyarette; Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ, ilçemizdeki yapmış olduğu, projeler ve faaliyetler hakkında misafirlerimize bilgiler verdi.