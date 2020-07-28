Başkan Uyduran: ''Sokak arasında kıyma çekenlere fırsat vermeyeceğiz''

Uzmanlar ise sağlık açısından zararlı olabilecek bu tür yerlerden çekilen kıymaların, dikkat edilmediği takdirde birçok hastalığı beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Aksu Haber’e yaptığı açıklamada sokak arasında bu işi yapmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.