Başkan Uyduran: ''Sokak arasında kıyma çekenlere fırsat vermeyeceğiz''
Kasaplar, bayramda kıyma çekimi ve et parçalama işlemi için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söylüyor.ancak kasaplar, sokak aralarında seyyar veya sabit olarak kıyma çekimi ve et parçalama işlemi yapanlardan dolayı tedirgin olduklarını belirtiyor.
GÜNDEM 28.07.2020, 10:59 28.07.2020, 14:12
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Uzmanlar ise sağlık açısından zararlı olabilecek bu tür yerlerden çekilen kıymaların, dikkat edilmediği takdirde birçok hastalığı beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.
Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Aksu Haber’e yaptığı açıklamada sokak arasında bu işi yapmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.
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