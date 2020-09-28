Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstanbul’da gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği Olağan İkinci Meclis Toplantısı’na katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Faruk Göksu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile Çekül Vakfı yöneticilerinin de yer aldığı toplantı, Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgileri paylaşan Tarihi Kentler Birliği Başkanı Güngör, “Kahramanmaraş Türkiye’ye örnek olacak” dedi.

Gelenekten Besleniyoruz

Başkan Güngör, “Bugün özellikle küresel pandemi ile birlikte yoğun olarak gündemimize aldığımız bir düşünce var. Gayet isabetli bir şekilde deniliyor ki yeni ülkeler artık şehirlerdir. Uzun vadede kendi kendine yetebilen şehirlerin öne çıktığı bir dünyada yaşayacağız. Güzel şehrimden, Kahramanmaraş’tan size iki örnek vereceğim. Biri; Ahırdağı’ndan şehre kar taşınması ile başlatılan dondurma geleneğimiz. O gelenek, seneler içerisinde adına Maraş Dondurması dediğimiz ve şimdi dünyanın dört bir yanında tanınan lezzeti üretti.Diğer örneği de tekstilden vereceğim. Annelerimizin ıstar denilen tezgahlarda binbir emekle dokuduğu kumaşların oluşturduğu hafıza olmasa belki de biz bugün Kahramanmaraş’ta bu kadar büyük bir tekstil sanayinden bahsedemezdik” diye konuştu.

Kültürel Kalkınma Eylem Planı

Tarihi kentler konseptinin şehir genetiği ve inovasyon kavramıyla düşünmek gerektiğini belirten Hayrettin Güngör, “Hem yüzyıllar, hatta binyıllar içerisinde biriktirdiğimiz genetiğe yaslanacak, hem de bu genetiği kendi kendine yetebilen şehirler fikrini inovatif olarak geliştirmek üzere kullanacağız.Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız restorasyonlarla tarihimize sahip çıkmanın yanı sıra, hummalı bir hazırlık içerisinde yürüttüğümüz şehir tasarım hamlelerini sürdürüyoruz. Unesco başvuru sürecimizle ve daha nicesiyle Türkiye’ye örnek bir şehir genetiği projeksiyonu ortaya koymak istiyoruz. Ve bu süreci Kültürel Kalkınma Eylem Planı adını verdiğimiz örnek bir planla taçlandırmak istiyoruz. Kültür Bakanlığımızın katkılarıyla somut ve somut olmayan mirası içerisine alan, edebiyatı, şehrin kültürel varlıklarını içerisine alıp bunları yaşatan ve ekonomik çıktılarını oluşturan bir plan oluşturuyoruz. Bu çerçevede de inşallah bu yıl 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliğini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.