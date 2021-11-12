Başkan  Gürbüz: “Küçük sanayimizi geliştireceğiz”

Elbistan Belediyesi, küçük sanayi sitesine dahil edilmesi planlanan arsa ile sanayi esnafının mülk sahibi olmasını sağlayacak.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz küçük, sanayi sitesi kooperatifinde esnaflarla bir araya geldi.

Boş dükkân kalmadığı için yeni işyerlerinin açılamaması üzerine, esnaflardan gelen talep doğrultusunda hizmet alanı olarak kullanılan arsanın parsellere ayrılarak sanayi kooperatifine satılacağını belirten Gürbüz, esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.

Yaklaşık 24 bin metrekare bir arsanın küçük sanayi sitesine aktarılacağını belirten Başkan Gürbüz, “Yeni sanayi sitesi ile esnafımıza özel arsa yapılacak” dedi.

Başkan Gürbüz yaptığı açıklamada, “Elbistan Küçük Sanayi sitemiz, ilçemizin genel anlamda gelişmesi ile artık sıkışmış bir vaziyette. Elbistan kabuğuna sığmayan sürekli gelişen, tercih edilen bir kent. Küçük sanayi sitemiz yaklaşık 350 bin nüfusa hizmet üren bir yer. Şu anda yeni esnaf arkadaşlarımız sanayi sitesinde yer almak istiyorlar ama imkanları yok. Dolayısıyla öncelikle esnaf arkadaşlarımıza yeni sanayi alanları üretmek zorundayız. Belediye olarak kendi hizmet alanımızı sanayi esnafımıza tahsis ettik. İnşallah önümüzdeki günlerde sanayi dükkanları yapılmak üzere ihaleye sunuyoruz. Uygun ekonomik şartlarda taksitle vatandaşımızı esnafımızı orada mülk sahibi etmek istiyoruz. Evladiyelik bir yatırımları olsun istiyoruz. Ama daha çok ta Elbistan halkının, sanayinin gelişmesi ve büyümesi için, istihdam kapasitesinin artırılması adına, hem de daha verimli, daha üretken bir tercih yelpazesinin geniş bir sanayi alanının oluşması vatandaşımız açısından da son derece anlamlı ve doğru olacak. Elbistan’a Darende’den, Gürün’den, Adıyaman Gölbaşı’ndan, Nurhak, Afşin, Ekinözü, Göksun, Sarız bu bölgelerin tamamından vatandaşlarımız gelip ihtiyaçlarını burada giderebiliyorlar. Büyük bir sanayi. Artık bundan sonraki süreçte de ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına genişlemesi gereken bir noktada. Biz bu anlamda esnafımızın yanındayız. Esnafımıza uygun vadeli arsa üretip onlara sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Sanayi Kooperatifi Başkanı Yunus Ağır da yaptığı değerlendirmede Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e esnafa sahip çıktığı için teşekkür ederek: “Sanayi sitemiz artık yeterli gelmiyor. Yeni iş yerleri açılamıyor. Sağolsun belediye başkanımız talebimiz doğrultusunda arasa üreterek küçük sanayi sitesinin genişlemesi ve gelişmesi adına önemli bir karar aldı. Sanayi çalışanlarımız yeni iş yeri açma imkanına kavuşuyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.