Başkan Yılmazcan'a anlamlı ziyaret!

Pazarcık Belediyesin de gerçekleşen ziyarette Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan öğrencileri tebrik ederek voleybol topu hediye etti.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.

Uzun yıllar görev yaptığım Pazarcık Anadolu lisesinin başta sayın müdürümüz olmak üzere beden eğitimi öğretmenimiz, öğrencilerimizle beraber onları makamımıza ağırlamaktan mutluluk ve onur duydum.