Başkan Yılmazcan'a anlamlı ziyaret!
Pazarcık ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Voleybol Turnuvasında şampiyon olan Anadolu Lisesi öğrencileri Başkan Yılmazcan'ı ziyaret etti.
GÜNDEM 25.03.2022, 15:37 25.03.2022, 16:10
Pazarcık Belediyesin de gerçekleşen ziyarette Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan öğrencileri tebrik ederek voleybol topu hediye etti.
Ziyaretle ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan şunları söyledi.
Uzun yıllar görev yaptığım Pazarcık Anadolu lisesinin başta sayın müdürümüz olmak üzere beden eğitimi öğretmenimiz, öğrencilerimizle beraber onları makamımıza ağırlamaktan mutluluk ve onur duydum.
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