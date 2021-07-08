Bayraktar AKINCI TİHA’dan irtifa rekoru

Bayraktar AKINCI TİHA, gökyüzünde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

GÜNDEM 08.07.2021, 22:10
Bayraktar AKINCI TİHA’dan irtifa rekoru

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekoruna imza attı.

Baykar açıklamasına göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi'nde havalandı ve 38 bin 39 feete (11 bin 594 metre) çıktı.

Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu.

Bayraktar AKINCI TİHA bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı. Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI havada 7 bin 507 kilometre yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI TİHA 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

25 saat 46 dakika havada kaldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AKINCI TİHA-Taarruzi İnsansız Hava Aracı yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "AKINCI dün yaptığımız uçuş testinde 38 bin 39 feet irtifaya kadar yükselerek Milli bir hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdı. Kocaman bir Maşallah'ınızı alır. Bakalım 40 bin feet'e çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak?" değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Bayraktar AKINCI'nın son testinde 38 bin 39 feet irtifaya yükselerek Milli bir insansız hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdığını belirterek, "AKINCI bugüne kadar toplam 870 uçuş sortisini başarıyla tamamladı. Darısı nice rekorlara" dedi.

İlk uçuş 6 Aralık 2019'da yapıldı

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri 3 adet Bayraktar AKINCI TİHA prototipi ile sürdürülüyor.

2021 yılı içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinde seri üretim süreci devam ediyor. Seri üretimin ilk uçakları olan ve Çorlu'ya intikal eden Bayraktar AKINCI S-1 ve S-2 ile test faaliyetleri sürdürülüyor. Diğer seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde yürütülüyor.

BAYKAR tarafından taktik sınıfta milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA da daha önce 27 bin 30 feet yüksekliğe çıkarak yine bir rekora imza atmıştı. Milli SİHA, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika havada kalarak uçuş süresi rekoru da kırmıştı.

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