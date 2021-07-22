Bayram sabahı kaçan kurbanlık 18 kilometre uzaklıkta bulundu
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde, bayram sabahı kesileceği alana getirilen kurbanlık, kaçtığı yerden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.
Tomarza'ya bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen olayda, bayram sabahı satıcısı tarafından kesimin yapılacağı eve getirilen kurbanlık kamyonetten indirildi.
Evin garajına bağlandığı sırada kaçan kurbanlık bir anda gözden kayboldu.
Yapılan anons sayesinde, kurbanlığın indirildiği yerden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Sarımehmetli Mahallesi’nde görüldüğü bildirildi.
Bunun üzerine, Tomarza Belediyesi zabıta ekiplerinin de arasında bulunduğu 7 kişilik ekip bölgeye gitti.
Bir ağacın altında yatan hayvana zabıta ekipleri tarafından iki adet tabanca ile uyuşturucu sıkıldı. Uyuşturucu iğne sıkılan hayvan, kendini aramaya gelen kişilere saldırarak kaçmaya devam etti.
Kaçan kurbanlık göz temasının kesilmesi üzerine ikinci kez kayboldu.
Hayvan sahiplerinin yaptığı aramalar sonucunda kaçan hayvan, 18 kilometre uzaklıktaki Cücün Mahallesi'nde bulunarak kesildi.
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