Bayram tatilinin ilk 3 gününde 25 can kaybı
Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen trafik kazalarında toplam 25 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM 11.07.2022, 19:52 11.07.2022, 19:56
Olay, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana geldi.
3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.
Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi.
Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı.
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