Bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı!
Yeni tip koronavirüs (KOVID-19) ile mücadele kapsamında, bazı yerleşim bölgelerinde karantina uygulaması başlatıldı.
GÜNDEM 21.07.2020, 09:18
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların KOVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.
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