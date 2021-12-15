BBP Genel Başkanı Destici: Gazi meclisimiz şov yapma yeri değildir

CHP'li Burak Erbay'ın bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden dökmesini eleştiren Destici, 'Gazi meclisimiz şov yapma yeri değildir. Meclise şov yapmak için gelinmemelidir.

Bu milleti temsil eden vekillere, siyasetçilere yakışan bir hareket değildir. Kimsenin de derdine derman olmaz.' dedi.