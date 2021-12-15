BBP Genel Başkanı Destici: Gazi meclisimiz şov yapma yeri değildir
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
GÜNDEM 15.12.2021, 13:24
CHP'li Burak Erbay'ın bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden dökmesini eleştiren Destici, 'Gazi meclisimiz şov yapma yeri değildir. Meclise şov yapmak için gelinmemelidir.
Bu milleti temsil eden vekillere, siyasetçilere yakışan bir hareket değildir. Kimsenin de derdine derman olmaz.' dedi.
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