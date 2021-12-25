BBP Genel Başkanı Destici, Mersin'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

HDP'nin kapatılması gerektiğini savunan Destici, "HDP kapatılsın diyoruz. HDP'ye durup dururken kapatılsın demiyoruz ki. Terör örgütünün partisi olduğu için kapatılsın diyoruz” dedi.

Yoksa bizim HDP’yle, HDP'ye oy verenlerle, HDP'nin yöneticileriyle bir tarla, mal davamız yok. Şahsi bir şeyimiz yok. Bizim davamız devlet, millet, ve şehitlerimizin kanı davası. Başka bir davamız yok." ifadesini kullandı.

Demokrasi içerisinde, şiddete bulaşmayan, terörü lanetleyen herkesin siyaset yapabileceğini belirten Destici, "Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütünün partisi olmaz. Terörü destekleyen partiler açık tutulmaz. Bakın İspanya'da bunun örneği yaşandı. Bunu ben biliyorum da Kılıçdaroğlu, Akşener, Ali Babacan, Karamollaoğlu, Davutoğlu bilmiyorlar mı? Onlar da biliyorlar. Ama bile bile lades diyorlar." diye konuştu.