BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şu anda hükümetin, üretimi, istihdamı, yatırımı, düşük faizi önceleyen bir ekonomik politika uygulamaya başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bunu doğru buluyoruz, destekliyoruz. Elbette ki başlarda bunun sancıları, sıkıntıları oluyor, olacak ama inşallah işin sonunda milletimizin refah payı artacak, devletimiz ve insanımız bu ağır borç yükünden kurtulacak." dedi.