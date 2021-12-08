BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açıklamalarda bulundu
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
GÜNDEM 08.12.2021, 11:59 08.12.2021, 17:34
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şu anda hükümetin, üretimi, istihdamı, yatırımı, düşük faizi önceleyen bir ekonomik politika uygulamaya başladığını belirterek şunları söyledi:
"Bunu doğru buluyoruz, destekliyoruz. Elbette ki başlarda bunun sancıları, sıkıntıları oluyor, olacak ama inşallah işin sonunda milletimizin refah payı artacak, devletimiz ve insanımız bu ağır borç yükünden kurtulacak." dedi.
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