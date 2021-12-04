BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündemi değerlendirdi

Destici, Konfederasyon binasındaki görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, partisinin kurulduğu günden beri Hak-İş ile ortak meselelerde iş birliği içinde olduğunu söyledi.



Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK binasına giderek açıklama yapmasını siyasi bir manevra olarak değerlendirdi.



Artan enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesi önerisinde bulunan Destici, ayrıca asgari ücretin 4 bin 500 lira seviyesinde olması gerektiğini söyledi.





Destici, "Artık borçlanmayla değil, dışarıdan sıcak para bularak değil, kendimiz üreterek, yatırım yaparak, bunu destekleyerek, istihdamı artırarak bir ekonomik mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Bu ekonomik mücadelenin Türkiye üzerinden yüksek faizler kazanan, kar elde eden finans çevreleri ile uluslararası güçleri rahatsız ettiğini ve bundan dolayı Türkiye'ye baskı yapıldığını dile getiren Destici, "Türkiye'de üretim artıyor, ihracat artıyor, istihdamda azalma yok ama pahalılaşan hayattan, dar gelirliler ve sabit ücretliler en olumsuz etkilenen kesim oldu." ifadesini kullandı.



