BDDK'dan yenilenmiş cep telefonlarıyla ilgili yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL olarak artırılmasına karar verdi.

Ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.