Bebeğin ağlaması 5 kişilik ailenin hayatını kurtardı
Zonguldak’ta sabaha karşı bebeklerinin ağlamasına uyanan aile, sobadan çıkan karbonmonoksit gazı sebebiyle ölümden döndü. Hastaneye kaldırılan ailenin tedavisi sürüyor.
Dün sabaha karşı Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak üzerinde, 5 kişilik ailenin yaktığı soba tütmeye başladı.
Aile soba önce sobayı temizlemeye başladı. Ancak gece boyunca sobadan dumanlar çıkmaya devam etti.
Gece yarısına kadar sobanın sönmesini bekleyen aile 01.00 sıralarında uykuya daldı.
5 kişilik aile hastanede tedaviye alındı
Saat sabah 05.00’i gösterdiğinde 8 aylık bebeğin ağladığını fark eden aile üyelerinden biri salona geçtiğinde yakınlarını yerde baygın halde buldu. 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
Hastaneye kaldırılan Satılmış, Seher, 8 aylık bebekleri Poyraz ile baba Satılmış’ın kardeşleri Nazmiye ve Samet tedavi altına alındı.
Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Satılmış ve Seher Barut’un daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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