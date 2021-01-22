Bedelli askerlik sevk yerleri ve tarihleri belli oldu

Ocak ayının ortalarına gelinirken bedelli askerlik yerleri ve kura sonuçları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 2021 yılında vatani görevini yerine getirmek isteyen adaylar, geçtiğimiz Aralık ayının sonuna kadar başvurularını tamamlamıştı. Askerlik yükümlüleri şimdi ise bedelli askerlik yerleri sonuçları için beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvuru sonuçları ile celp ve sevk tarihlerinin Ocak ayı içerisinde açıklanacağı belirtilmişti. Peki, 2021 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik kura sonuçları belli oldu mu ve nasıl öğrenilir? İşte, MSB ASAL ve E-Devlet ile bedelli askerlik sonucu ve Şubat celp dönemi sevk tarihleri sorgulama ekranı...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

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2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU MU?

2021 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.