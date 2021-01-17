Beklene kar yağdı buzlanma olunca trafikte kazalar başladı!

Zonguldak yönüne giden işçi servisi, Gecen köyü mevkisinde yoldaki buzlanma ve yoğun sis nedeniyle kayarak refüje çarptı.

İşçi servisinin arkasından gelen 10 araç da duramayarak birbiriyle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan 12 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve tuzlama çalışmasının ardından trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde İstanbul’un birçok yeri beyaza büründü Sarıyer ve esenyurt’ta çocuklar dayanamadı kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı kartopu oynadı.

Bursa Uludağ'da, yoğun kar yağışlarıyla beraber kayak sezonu açıldı. Kısıtlamadan muaf olanlar ve turistler Pistlerde karın tadını doyasıya çıkardı.

Bolu dağından ise manzara tek kelimeyle kartpostallıktı.