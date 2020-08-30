Belediye Başkanı koronaya yakalandığını duyurdu!

Geçen yılın sonunda Çin’de ortaya çıkan ve ardından bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.