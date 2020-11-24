Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu da bunun üzerine Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksoy hakkında karar çıktı.

Aksoy, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.