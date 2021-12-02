Benzine 44 kuruş zam geldi
Dün 58 kuruş indirim yapılan benzine bugün de 44 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 9,53'ten, Ankara'da 9,62'den, İzmir'de ise 9,63'ten satılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 44 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da 9,09'dan satılan benzinin litresi 9,53'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 9,18'den 9,62'ye, İzmir'de ise 9,19'dan 9,63'e çıkacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Dolar kurundaki aşırı oynaklık akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Kurun yükselmesi ya da düşmesi fiyatlarda sürekli değişikliğe neden oluyor. Dün benzine 44 kuruş indirim gelmişti. İndirimin üzerinden 1 gün geçmeden kurun yükselmesi nedeniyle benzine bugün tekrar zam geldi.
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